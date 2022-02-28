Bu bölgelerde sağanak yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, Trakya ile zamanla batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!