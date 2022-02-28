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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde sağanak yağış var

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, batı ve orta Karadeniz, Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batı kesimleri sağanak yağışlı olacak. Yağışların Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

28.02.2022 - 07:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde sağanak yağış var
Bu bölgelerde sağanak yağış var
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Trakya ile zamanla batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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