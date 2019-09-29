Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçeleri, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığı kuzey ve iç bölgelerde 1 ila 3 derece artacak. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın ise ülke genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Alınan son bilgilere göre ise illerimizde sıcaklıklar şöyle olacak...

ANKARA: 25, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 26, Az bulutlu ve açık.

İZMİR: 28, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 34, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 30, Az bulutlu ve açık.

MERSİN: 31, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 26, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 27, Az bulutlu ve açık.

KASTAMONU: 23, Parçalı ve çok bulutlu.

RİZE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.

SAMSUN: 23, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı.

AĞRI: 21, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 23, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: 28, Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 31, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu ve açık.