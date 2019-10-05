05 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarıda bulunduğu gök gürültülü, şiddetli yağmur ve fırtına, gece 02.00'den itibaren özellikle Beşiktaş, Beykoz, Üsküdar, Sarıyer, Beyoğlu ve Fatih'te etkili oldu.
Kadıköy, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli, Şile, Kağıthane, Bayrampaşa, Güngören, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Çatalca'da da kendini hissettiren şiddetli yağmur ve rüzgar, gece boyunca sürdü.
Çoğunluğu boğaz çevresinde olmak üzere İstanbul genelinde 18 evin çatısı uçtu, 32 ağaç devrildi. Ani yağmur nedeniyle 28 evi su bastı ve 1 araç zarar gördü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İtfaiyesi, İSKİ ve yol bakım ekipleriyle olaylara müdahale etti. AKOM'dan koordine edilen çalışmalar kapsamında su basan evlerdeki su tahliye edildi, devrilen ağaçlar yollardan kaldırıldı ve uçan çatıların parçaları cadde ve sokaklardan temizlendi.
Sabah saatlerinde İstanbul'da kapalı yol ve tehlike arz eden bir durum kalmadı.
YAĞIŞ YARIN DA SÜRECEK
Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece'de metrekareye ortalama 10 ila 35 kilogram yağış düştü. En yoğun yağış Beylikdüzü Haramidere ve Güngören Davutpaşa'da görüldü. Kısa zamanda metrekareye ortalama 10-12 kilogram yağmur kaydedildi.
Yağışla kuzeyli yönlerden (karayel-poyraz) kuvvetlenen rüzgar nedeniyle dün 30 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları 8-10 derece azalarak mevsim normallerine geriledi.
Öğle saatlerinden itibaren ara veren yağışın akşam saatlerinden itibaren yeniden etkili olması ve yarın da sürmesi bekleniyor.
Yağışlı havanın 7 Ekim Pazartesi gününden itibaren kenti terk etmesi ve hava sıcaklıklarının gelecek hafta gece 14-16 derece, gündüz 19-23 derece olması bekleniyor.
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