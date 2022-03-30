Meteoroloji gün ve saat verdi! Marmara için fırtına uyarısı!

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; Marmara ve Trakya'da fırtına beklendiği duyuruldu.

METEOROLOJİ GÜN VE SAAT VERDİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile cuma günü ise Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/s) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

ÇATI UÇMASI VE ZEHİRLENMEYE KARŞI DİKKAT

Olası ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.