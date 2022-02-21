Meteoroloji'den Trakya için flaş uyarı

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya'da görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde aralıklarla yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiği aktarıldı.

VATANDAŞLARA DİKKAT UYARISI

Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.