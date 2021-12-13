Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Trakya bölgesi için bir uyarı daha

Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı!

13.12.2021 - 14:47 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den Trakya bölgesi için bir uyarı daha
Meteoroloji'den o bölge için bir uyarı daha!
0:00 / 0:00
AA

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra Trakya kesiminde görülecek yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKININA KARŞI DİKKAT

AA'da yer alan habere göre ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

EDİRNE'DE BİR KİŞİ SELE KAPILDI

Edirne'de şiddetli yağış nedeniyle sele kapılarak kaybolan 75 yaşındaki Murat Güneş'in cansız bedeni evinin yakınlarında bulundu.

ÇOK SAYIDA EV VE İŞYERİNİ SU BASTI

Aşırı yağış yüzünden Enez ilçesinde bağlı Abdurrahim, Vakıf ve Sultaniçe köylerinde çok sayıda evi su basarken Murat Güneş, sele kapılarak kayboldu. Sel felaketi ardından bölgeye giden AFAD, jandarma ve belediye ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

KOMŞUSU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞ

Güneş'in cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından evinin 200 metre yakınında bulundu. Komşusu Yılmaz Çakmak, Güneş'in sel sularının geldiği anda kendisini aradığını ve çok panik içinde olduğunu belirtti. Güneş'i sakinleştirmeye çalıştığını anlatan Çakmak, evi yaklaşık bir metre su bastığını söyledi.

"İNCİR AĞACINA ÇIKMASINI SÖYLEDİM"

Büyük bir felaket yaşadıklarını anlatan Çakmak, "Ben de ona evin yanındaki incir ağacına çıkmasını söyledim. Çok korkmuş ve paniklemişti. Ondan sonra bağlantımız kesildi. Çok üzgünüz" dedi.

VALİ BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNDU

Edirne Valisi Ekrem Canalp de bölgede incelemede bulunarak selden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Güneş ailesine başsağlığı dileyen Vali Canalp, yetkililerden bilgi aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İşte düğünlerin yeni gözdesi
İşte düğünlerin yeni gözdesi
Ambulansı arama nedenini duyanlar kulaklarına inanamadı
Ambulansı arama nedenini duyanlar kulaklarına inanamadı
Bill Gates'ten çarpıcı açıklama... '2 veya 3 yıl içinde...'
Bill Gates'ten çarpıcı açıklama... '2 veya 3 yıl içinde...'
Çocukları için öyle birini işe aldı ki! Yok artık dedirtti
Çocukları için öyle birini işe aldı ki! Yok artık dedirtti
Türkiye'den İtalya'ya taziye mesajı
Türkiye'den İtalya'ya taziye mesajı
Önceki gün barıştı, dün öldürüldü!
Önceki gün barıştı, dün öldürüldü!
Marmara, Ege ve Akdeniz sağanağın etkisi altında
Marmara, Ege ve Akdeniz sağanağın etkisi altında
Vladimir Putin: 1990'larda korsan taksi şoförlüğü yaptım
Vladimir Putin: 1990'larda korsan taksi şoförlüğü yaptım

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.