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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sıcak, yağmur ve rüzgar uyarısı

        Meteoroloji'den sıcak, yağmur ve rüzgar uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürürken, Marmara ve kuzey Ege'de poyraz, güney bölgelerde de yüksek sıcaklık etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 07:38 Güncelleme: 25.08.2023 - 07:38
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        Sıcak, yağmur ve rüzgar uyarısı
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        Ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun'nun iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Güneşli 27°

        Bursa

        Güneşli 32°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 30°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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        #sıcak hava
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