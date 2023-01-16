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Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısı karla karışık yağmurlu olacak.

Giriş: 16.01.2023 - 07:18 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı
Sağanak ve kar yağışı uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı, İzmir, Aydın, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 10°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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