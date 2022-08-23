Meteoroloji'den Marmara için önemli uyarı

Son dakika: Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı - Meteoroloji haberleri ile

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi´nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

DHA'da yer alan habere göre yağışın, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde etkili olması bekleniyor.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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