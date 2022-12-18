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Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde beklenen yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması istendi

Giriş: 18.12.2022 - 09:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli yağış uyarısı!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan en son değerlendirmelere göre; Marmara (Balıkesir'in güney kesimleri ve Bilecik hariç), Batı Karadeniz, Samsun ve Ordu çevrelerinin çok bulutlu batı kesimlerden başlamak üzere aralıklı sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kırklareli ve Edirne çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması, yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, bugün yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bugün beklenen sağanak yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Fotoğraf: DHA

EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Fotoğraf: DHA

BOLU °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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