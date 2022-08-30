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Marmara Bölgesi'nde yarın için sağanak uyarısı

Son dakika haberine göre Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için şiddetli yağış uyarısı geldi. Açıklamada, yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından AFAD ve AKOM'dan da üst üste uyarılar geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "31 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren; İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi

30.08.2022 - 12:25 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den Marmara için bir uyarı daha! - Güncel hava durumu
Meteoroloji'den Marmara için bir uyarı daha!
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HABERTURK.COM / AA

Son dakika... Marmara Bölgesi'nde yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Kuvvetli yağışların etkisini, bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

AKOM'DAN AÇIKLAMA

AKOM'dan yapılan açıklamada da, "İstanbul genelinde Çarşamba (yarın) sabah saatlerinden başlayarak Cumartesi öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz" denildi.

AFAD DA UYARIDA BULUNDU

AFAD'dan yapılan açıklamada da, "31 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren; İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz." denildi.

BURSA İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için de sarı kod uyarısında bulundu. Yarın 12.00'dan başlayıp 20.00'a kadar sürmesi beklenen sağanak uyarısında şu ifadelere yer verildi: "Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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