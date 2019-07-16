Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ile Kırklareli, Edirne, Samsun, Ordu, Malatya, Elazığ ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun'unun doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun'unun doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 18°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ANKARA 13°C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 21°C, 31°C

Az bulutlu

ADANA 22°C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 24°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 18°C, 30°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı

DİYARBAKIR 18°C, 35°C

Az bulutlu