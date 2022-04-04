Meteoroloji'den Karadeniz için flaş uyarı!

AA

Son dakika haberler... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de, yarın da Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın batısında, kuvvetli sağanak olacağı tahmin ediliyor.

YARIN BATI KARADENİZ'DE SAĞANAK

AA'da yer alan son dakika haberine göre yağışların, salı günü öğle saatlerinde Batı Karadeniz'de, gece saatlerinde diğer yerlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

SELE KARŞI "DİKKAT" UYARISI

Yağışlarla birlikte heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.