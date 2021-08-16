Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Ordu çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 32°C
Az bulutlu
DÜZCE 16°C, 34°C
Az bulutlu
SİNOP 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile yarın öğle saatlerinden sonra Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 30°C
Parçalı bulutlu
RİZE 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM 11°C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 11°C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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