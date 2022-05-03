Meteoroloji'den haritalı uyarı! Sağanak geliyor!

Son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİRÇOK KENTTE KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların; Manisa, Kütahya, Düzce, Bilecik, Bolu, Karabük, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Konya'nın kuzey ve batısı, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
İÇ KESİMLER VE KUZEYBATIDA SICAKLIK DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının iç ve kuzeybatı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:
ANKARA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.
İZMİR: 22, Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı.
KOCAELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.
EDİRNE: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.
DENİZLİ: 22, Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MANİSA: 22, Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli.
ADANA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ANTALYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
HATAY: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı , yağışlar yer yer kuvvetli.
KASTAMONU: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı.
ZONGULDAK: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı.
SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu , gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
TRABZON: 13, Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
ERZURUM: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KARS: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
VAN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli.
GAZİANTEP: 23, Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
SİİRT: 19, Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli.
ŞANLIURFA: 25, Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!