Meteoroloji'den haritalı uyarı! Sağanak geliyor!

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Son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİRÇOK KENTTE KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların; Manisa, Kütahya, Düzce, Bilecik, Bolu, Karabük, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Konya'nın kuzey ve batısı, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

İÇ KESİMLER VE KUZEYBATIDA SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının iç ve kuzeybatı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.

İZMİR: 22, Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.

EDİRNE: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.

DENİZLİ: 22, Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 22, Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli.

ADANA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı , yağışlar yer yer kuvvetli.

KASTAMONU: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu , gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

TRABZON: 13, Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

ERZURUM: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli.

GAZİANTEP: 23, Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİİRT: 19, Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli.

ŞANLIURFA: 25, Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.