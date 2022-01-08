Meteoroloji'den haritalı flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Konya'nın batısı, Bolu, Karabük, Düzce, Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3 KENTTE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yağışların; Antalya çevreleri, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Aydın'ın güneybatı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 60 KM'Yİ BULUYOR

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE SICAKLIK VE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 10, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 12, Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı.

İZMİR: 17, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 16, Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı.

BURSA: 16, Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.

EDİRNE: 11, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

A.KARAHİSAR: 10, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

MUĞLA: 11, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA: 20, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 16, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 10, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

KONYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı.

SİVAS: 7, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 10, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.

DÜZCE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

ZONGULDAK: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

SAMSUN: 13, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 14, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 2, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 2, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 7, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 4, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 10, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 12, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 11, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 15, Az bulutlu ve açık.