Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak ve kar!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA KAR VAR

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

BATIDA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA ORTA KUVVETLE RÜZGAR

Rüzgarın güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Karadeniz'de yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 7, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu.

İSTANBUL: 10, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu.

İZMİR: 17, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu.

ÇANAKKALE: 15, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

A.KARAHİSAR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu.

DENİZLİ: 18, Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu.

MUĞLA: 14, Parçalı bulutlu.

ADANA: 17, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 18, Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

HATAY: 13, Parçalı ve az bulutlu.

ISPARTA: 16, Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu.

ESKİŞEHİR: 10, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu.

KONYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 6, Çok bulutlu ve yağmurlu.

KASTAMONU: 7, Çok bulutlu ve yağmurlu.

ZONGULDAK: 10, Çok bulutlu ve yağmurlu.

SAMSUN: 11, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu.

TRABZON: 11, Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu.

ERZURUM: 0, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı.

KARS: -4, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı.

MALATYA: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

VAN: 1, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 7, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 9, Parçalı bulutlu.

SİİRT: 6, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 10, Parçalı bulutlu.