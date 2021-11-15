Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, rüzgar, bugün akşam saatlerinden sonra Ege Denizi'nin kuzeyinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ve Marmara'da etkisini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

AA'da yer alan habere göre fırtına, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

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