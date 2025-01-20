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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı - 20 Ocak Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz yağmurlu, Kars ve Ardahan çevreleri kar yağışlı diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don beklenirken, çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 07:35 Güncelleme: 20.01.2025 - 07:35
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        Doğu Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, doğu ve zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak ve Van çevreleri ile Kastamonu kıyıları yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

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        Ankara

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        Güneşli 22°

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        Yağmurlu

        Bursa

        Güneşli 10°

        Adana

        Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Güneşli 12°

        Gaziantep

        Güneşli 12°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu -5°

        Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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