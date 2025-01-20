Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, doğu ve zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak ve Van çevreleri ile Kastamonu kıyıları yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

REKLAM

REKLAM advertisement1

İstanbul Güneşli 10° Ankara Güneşli 9° İzmir Kısmen Güneşli 15° Antalya Güneşli 22° Trabzon Yağmurlu 8° Bursa Güneşli 10° Adana Güneşli 20° Diyarbakır Güneşli 12° Gaziantep Güneşli 12° Ağrı Parçalı bulutlu -5°

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.