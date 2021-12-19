Türkiye karın etkisi altında! Akdeniz'de çok kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden genellikle orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Akdeniz bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde genellikle kuvvetli; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya'nın doğu kıyıları ile Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in rakımı 1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde, Konya'nın güneyinin Toroslar kesiminde, Karaman çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun batısının yüksekleri ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR °C, 13°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 13°C
Çok bulutlu, il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli yer yer aşırı sağanak yağış, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyinin yüksek ve dağlık kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı
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