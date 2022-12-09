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Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Çanakkale, Muğla ve Orta Karadeniz çevreleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Giriş: 09.12.2022 - 07:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı
Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı
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HABERTURK.COM

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısının; Muğla ve Aydın kıyıları ile Edremit Körfezi'nin; Kocaeli ve Sakarya ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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