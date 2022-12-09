Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısının; Muğla ve Aydın kıyıları ile Edremit Körfezi'nin; Kocaeli ve Sakarya ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.