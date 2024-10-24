Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur ve fırtına uyarısı - 24 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur ve fırtına uyarısı - 24 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, , İstanbul, Sinop ve Artvin çevreleri, Kastamonu’nun kuzey ilçeleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

REKLAM advertisement1 REKLAM İstanbul Güneşli 19° Ankara Güneşli 19° İzmir Güneşli 25° Antalya Güneşli 27° Trabzon Bulutlu 17° Bursa Güneşli 17° Adana Güneşli 27° Diyarbakır Güneşli 22° Gaziantep Güneşli 22° Ağrı Güneşli 12° Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması beklenmektedir. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel, su, baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.