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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur ve çöl tozu uyarısı - 20 Mayıs Hava Durumu

        Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur ve çöl tozu uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz'in iç kesimler, İç Anadolu'nun batısı ile Ardahan, Kars, Hakkari, Şırak ve Van çevreleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Diğer yandan Ege ve Batı Akdeniz'de çöl tozu etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 07:10 Güncelleme: 20.05.2024 - 07:10
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        Yağmur ve çöl tozu uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 22°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 25°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 31°

        Antalya

        Güneşli 29°

        Trabzon

        Güneşli 18°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 23°

        Adana

        Parçalı bulutlu 31°

        Diyarbakır

        Güneşli 29°

        Gaziantep

        Yağmurlu 28°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 18°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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