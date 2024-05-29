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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı - 29 Mayıs Hava Durumu

        Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz ile Hakkari ve Şırnak çevreleri sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 07:21 Güncelleme: 29.05.2024 - 07:21
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        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 25°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 25°

        İzmir

        Güneşli 28°

        Antalya

        Sağanak Yağış 25°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 21°

        Bursa

        Güneşli 24°

        Adana

        Kısmen Güneşli 29°

        Diyarbakır

        Güneşli 35°

        Gaziantep

        Güneşli 29°

        Ağrı

        Güneşli 24°

        Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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