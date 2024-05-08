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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü yağmurlu olacak. Yağışların; Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava beklenirken hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 07:20 Güncelleme: 08.05.2024 - 07:20
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 25°

        Ankara

        Güneşli 24°

        İzmir

        Güneşli 29°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 24°

        Trabzon

        Güneşli 18°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 25°

        Adana

        Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 22°

        Gaziantep

        Güneşli 24°

        Ağrı

        Yağmurlu 14°

        Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bBatı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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