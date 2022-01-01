Son dakika: Meteoroloji'den bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!

AA

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği vurgulandı.

ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANABİLİR

AA'da yer alan son dakika haberine göre ulaşımda aksamalara yol açabilecek fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

4 KENTTE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Ayrıca, Rize ve Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiğine de dikkat çekildi.

400 METRENİN ÜZERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI

Yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 800 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlamasının, zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 metre üzeri yüksek kesimlerde de karın etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

SU BASKINI VE HEYELANA DİKKAT

Kuvvetli yağışın 3 Ocak Pazartesi günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği, yaşanabilecek ulaşımda aksama, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.