Meteoroloji'den bir bölge için sağanak uyarısı!

Son dakika HAVA DURUMU: Meteoroloji'den bir bölge için sağanak uyarısı!

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya'nın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışların etkisi altına gireceği belirtildi.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre yağışların, Edirne ve Kırklareli geneli, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Saray, Ergene, Muratlı, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olmasının beklendiği belirtilen açıklamada; sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.