Meteoroloji'den Ankara için uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saat boyunca Ankara'nın kuzey ve batısında kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri için kısa süreli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.