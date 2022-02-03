Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den 6 kent için kar uyarısı! Hava durumu bugün nasıl olacak?

AA

Son dakika haberler... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 santimetre), Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

AKŞAM SAATLERİNDE BOLU'DA KAR VAR

AA'da yer alan son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göreyse, bu akşam saatlerinden sonra yüksek kesimleri başta olmak üzere Bolu'da kuvvetli (7-15 santimetre) kar yağışı tahmin ediliyor.

YARIN ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİ AZALACAK

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kuvvetli kar yağışının yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BURSA VE BİLECİK İÇİN KAR UYARISI

Bursa'nın yüksek kesimleriyle ile Bilecik çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatleri itibarıyla başlaması öngörülen kuvvetli kar yağışının Bursa'nın yüksek bölgeleriyle Bilecik çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.