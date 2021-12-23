Meteoroloji'den 4 il için çığ uyarısı!

AA

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak. Bitlis'te öğle ile akşam saatleri arasında, Van ve Hakkari'de de öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

AA'da yer alan son dakika haberine göre sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar, batı ve kuzeyden orta kuvvette, Van'ın güneyi ile Hakkari'de ise aralıklı kuvvetli, Van Gölü'nde ise 4-6 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 0, sıfırın altında olmak üzere Muş’ta 3, Bitlis’te 4 ve Hakkari'de 2 derece olması bekleniyor.

DİK YAMAÇLARDA ÇIĞ RİSKİ VAR

Bölgede hava sıcaklığının ve güneşlenme sürelerinin artması nedeniyle yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riskine ve kuvvetli buzlanma ile don dolayısıyla ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.