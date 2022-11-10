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Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Giriş: 10.11.2022 - 07:25 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve kar yağışı uyarısı
3 bölge için sağanak ve kar yağışı uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay ve K. Maraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli ve doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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