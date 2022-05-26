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Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Ege'nin iç kesimleri ile batı Akdeniz gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı yaşanacak

26.05.2022 - 07:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın kuzeyi, Balıkesir'in doğusu ve Bursa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Avrupa Yakası öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 19°C
Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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