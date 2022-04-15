Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artıyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 19°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 18°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu ve yer yer yağmurlu

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 21°C

Az bulutlu