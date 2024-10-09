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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor - 9 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 07:26 Güncelleme: 09.10.2024 - 07:26
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        Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 26°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 29°

        Antalya

        Güneşli 28°

        Trabzon

        Güneşli 24°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 32°

        Gaziantep

        Güneşli 31°

        Ağrı

        Güneşli 23°

        Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        NEVŞEHİR °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        BOLU °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        SİNOP °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

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