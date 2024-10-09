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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 26° Ankara Güneşli 30° İzmir Güneşli 29° Antalya Güneşli 28° Trabzon Güneşli 24° Bursa Kısmen Güneşli 28° Adana Güneşli 33° Diyarbakır Güneşli 32° Gaziantep Güneşli 31° Ağrı Güneşli 23°

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

REKLAM İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 25°C Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR °C, 29°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 33°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 29°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 28°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 33°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 28°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 31°C Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 29°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 30°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 30°C Az bulutlu ve açık NEVŞEHİR °C, 27°C Az bulutlu ve açık BOLU °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM SİNOP °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu AMASYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu ERZURUM °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 33°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 34°C Az bulutlu ve açık