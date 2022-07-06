Meteoroloji açıkladı! Sıcak hava etkili oluyor

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Orta Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 24°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu