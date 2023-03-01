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Meteoroloji açıkladı! Karadeniz yağmurlu, sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara kapalı, Batı ve Orta Karadeniz yağmurlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ülke genelinde artmaya devam ediyor.

Giriş: 01.03.2023 - 07:21 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Karadeniz yağmurlu, sıcaklıklar artıyor
Karadeniz yağmurlu, sıcaklıklar artıyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, güneydoğu, yurdumuzun güneyinde ve zamanla Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ADIYAMAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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