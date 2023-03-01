Karadeniz yağmurlu, sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, güneydoğu, yurdumuzun güneyinde ve zamanla Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ADIYAMAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu