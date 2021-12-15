Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a kar ne zaman geliyor?

Son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin haftalık verilerine göre 20 Aralık Pazartesi’nden itibaren İstanbul ve çevresinde sulu karın etkili olması beklenirken, İDO ve BUDO’da bazı seferler iptal edildi.
SARI KODLU YAĞIŞ UYARISI
İHA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda; “Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de devam eden yağışların etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu’da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor” denildi.
SU BASKINI VE HEYELANA DİKKAT
Yapılan uyarıda kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
İSTANBUL VE BİRÇOK İLE KAR GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yer alan haftalık hava durumu verilerinde ise 20 Aralık pazartesi gününden itibaren İstanbul ve birçok ilde kuvvetli yağışların karla karışık olarak görülmesi bekleniyor.
İDO VE BUDO'DA BAZI SEFERLER İPTAL
Öte yandan, İstanbul için yapılan uyarıların ardından İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi. İDO’nun internet sitesinde yer alan duyurularda olumsuz hava koşulları nedeniyle Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.01 seferinin iptal edildiği aktarıldı. BUDO’da yer alan duyurularda ise saat 10.00’daki Eminönü- Bursa Mudanya, saat 09.30’daki Bursa - Armutlu ile Bursa - İstanbul, saat 07.00’daki Bursa - İstanbul ve saat 08.30’da İstanbul - Bursa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
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