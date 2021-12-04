Meteoroloji'den haritalı uyarı! 6 bölgede sağanak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
YURDUN BATISINDA ŞİDDETLİ SAĞANAK
Son dakika haberine göre yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.
MARMARA VE EGE'DE SICAKLIK DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının Marmara ve İç Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGARIN HIZI 60 KM'Yİ BULUYOR
Rüzgar kuzey ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
KIRKLARELİ: 12, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı ve Güney Ege'de kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA: 20, Parçalı bulutlu.
ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY: 16, Parçalı bulutlu.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
KONYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
SİVAS: 8, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu.
KARADENİZ
BOLU: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
SAMSUN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı.
TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu.
RİZE: 19, Parçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM: 0, Parçalı ve az bulutlu.
KARS: 3, Parçalı ve az bulutlu.
MALATYA: 9, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu.
VAN: 9, Parçalı ve az bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR: 12, Parçalı ve az bulutlu.
GAZİANTEP: 11, Parçalı ve az bulutlu.
SİİRT: 13, Az bulutlu.
ŞANLIURFA: 15, Parçalı ve az bulutlu.
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