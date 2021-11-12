Metehan'ın ölümünün ardından çelik ağlı önlem!

DHA

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde sarp kayalık ve engebeli arazi şartları nedeniyle yaşanan kaya düşmelerine karşı çalışma yürütülüyor. Geçen yıl ocak ayında düşen kaya parçasının isabet etmesiyle Metehan İslamoğlu'nun hayatını kaybettiği ilçede endüstriyel dağcılardan oluşan ekip, halatlar yardımıyla tırmandıkları yamaçlarda önce riskli kayaları düşürdü. Ekipler, ardından yamaçları çelik ağlarla örerek güvenli hale getirdi. Yer yer 35 metre yüksekliği bulan tel örgülerle ilçe kaya tehdidinden kurtulacak.

'YOL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ'

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, "Doğa şartları ilçemizde kayalık ve sıkıntılı. Yamaçları ve yamaç akmalarını korumak için tel örgü yapılmasına ihtiyaç duyduk. Tel örgülerimiz 35 metreye kadar çıkıyor.

Bunun bir bölümünü geçen yıl yapmıştık, şimdi de geri kalan kısmını tamamlıyoruz. İnşallah bu tel örgüyle yamaç kaymaları ve taş düşmeleri önlenecek. Bununla birlikte yol güvenliğini de sağlamış olacağız. İnsanların can ve mal güvenliğini açısından iyi bir önleyici tedbir almış oluyoruz" dedi.

'İLÇE OLDUĞU ZAMAN BU ÖNLEMLER ALINMALIYDI'

Metehan İsmailoğlu´nun babası Alican İsmailoğlu, "İnsanların yaşam alanlarının yanı başında böyle bir risk olduğu zaman önlem alınması gerekiyor. Biz burada küçük bir yerde yaşıyoruz, defalarca arabalarımıza, evlerin çatılarına, yollara, taşlar düştü. Bütün bu tel örgülerin yapılmasının sebebi benim çocuğumun vefat etmesi.

Tel örgülerin yapılması için birinin hayatını kaybetmesi gerekiyormuş. Çamlıhemşin'in ilçe olduğu zamandan bu önlemlerin alınması gerekiyordu. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın. Kazalar olmasın, kimsenin canı yanmasın. Önlemler alınsın" diye konuştu.

'TAŞ DÜŞME TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ'

İlçede yaşayan Ömer Yüksel de, "Büyük taş parçaları düşüyordu, bu tel örgüler onların düşmesini engelleyecek. Trafik yoğunluğunun olduğu bir bölge olduğu için burada insanlar her zaman taş düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu. Tel örgüler çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.