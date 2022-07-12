DHA

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten fesih açıklaması geldi:

"Mesut halen daha Fenerbahçe'nin futbolcusu. Hiçbir şey feshedilmiş değil. Belirli bir aşamaya geldiği zaman Fenerbahçe Kulübü açıklamayı yapacaktır. Fenerbahçe bir marka, Mesut Özil de bir marka. Daha önce de böyle bir tecrübe yaşadı, futbolda olağan şeyler bunlar. Bu süreci doğal ve güzel bir şekilde geçirmek biçim için öncelikli hedefimizdi. Sadece Başakşehir değil, yurt içinden yurt dışından çok sayıda teklif var".

Fotoğraf: İHA