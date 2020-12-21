DHA

Yangın, gece saatlerinde tek katlı bir mescitte çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, yangına müdahale ederek kontrol altına alan ekipler, mescit içerisinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

Dumandan zehirlendiği belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan genç, itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden gencin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ölen gencin ilçede yaşadığı ve son bir haftadır mescitte kalan Engin Özkan olduğu belirlendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili polis soruşturma başlattı.