Meryem'i öldürdü! 60 suç kaydı var! Aranıyor!

DHA

İstanbul Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde, dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda market alışverişi için dışarı çıkan 31 yaşındaki Meryem Yılmaz, Kadir Topbaş Parkı'nda yürüdüğü sırada Erdal Dönmez tarafından 15 yerinden bıçaklandı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre Meryem Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

"KARDEŞİM YANDI BAŞKALARI YANMASIN"

Meryem Yılmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyi teslim almak için gelen Meryem Yılmaz'ın abisi Erdal Yılmaz yaşanan olayla ilgili konuştu. Meryem Yılmaz'ın daha önceden tehditler aldığı için karakola başvurduğunu ifade eden ağabey Yılmaz, "Daha önce de ölüm tehditleri alıyordu, karakolda ifadesi de var. Evden markete çıkarken 15 yerinden bıçaklayıp katlediyor. En kısa sürede yakalanmasını istiyoruz.

"ZANLININ 60 SUÇ KAYDI VAR DIŞARDA"

Zanlının daha önceden de 60 suç kaydı varmış. Neden yakalanamıyor bu? Benim kardeşim yandı başkaları yanmasın. Sürekli adım adım takip ediyormuş. 3 çocuk annesiydi" diye konuştu. 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ın 2 yıl önce eşinden boşandığı ve çocukların babalarında kaldığı öğrenildi.