Mersin ve Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 74 gözaltı kararı

Mersin ve Ankara'daki FETÖ soruşturmaları kapsamında toplam 74 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, muvazzaf 10 astsubay ve 9 uzman çavuş, 6 emekli, 2 meslekten ihraç, 2 eski askeri öğrenci olmak üzere 29 asker şüphelinin de arasında olduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Mersin, Ankara, Karaman, Bolu, Şanlıurfa ve Tokat'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Soruşturma kapsamında aranan bir astsubay, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince merkez Toroslar ilçesindeki evinde gözaltına aldı.
Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.
ANKARA MERKEZLİ SORUŞTURMADA 41 GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında ise, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına mensup oldukları iddiasıyla 20 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Kontörlü sabit hatlar üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları belirlenen, aralarında 1 yarbay, 1 yüzbaşı ve 3 üsteğmenin bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden 19'unu gözaltına aldı.
Başsavcılık ayrıca, örgütün gizli haberleşme programını kullandıkları belirlenen ve örgütsel hiyerarşiye dahil olduklarına dair haklarında ifade bulunan 15'i daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalama emriyle aranan ve Ankara'da bulundukları tespit edilen 21 zanlı hakkında da gözaltı kararı aldı.
Ankara Terör, Organize ile Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 21 şüpheliden 14'ü yakalandı.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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