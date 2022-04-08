Mersin'deki feci kavgada 7 kişiye sınır dışı kararı

İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 4 Nisan'da Hal Mahallesi'nde çıkan kavgaya ilişkin 7 Suriye uyruklunun adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından müdürlüklerine gönderildiği belirtildi.

AA'da yer alan habere göre açıklamada, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce sınır dışı işlemleri yapılan 7 Suriyelinin, Geri Gönderme Merkezine sevk edildiği bildirildi.

Akdeniz ilçesinde, 4 Nisan'da sopa ve demir çubuklarla birbirine saldıran Suriyeli iki grup arasında kavga çıkmıştı.