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Akdeniz ilçesi Tırmıl Sanayi Sitesi'nde araç filtrelerinin depolandığı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerindeki yanıcı maddenin fazla miktarda olması nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler iş yerini kapladı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, yükselen alevler yan tarafta bulunan iş yerlerine sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken emniyet güçleri caddeyi trafiğe kapattı.

İtfaiye ekipleri yükselen alevler ve dumanlar nedeniyle zor anlar yaşadı. Uzun uğraşlar sonucunda da yangın kontrol altına alındı. Dört iş yerinin zarar gördüğü yangında 3 otomobil ile bir TIR'da hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.