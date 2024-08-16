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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Mersin'de iki limanda çok miktarda uyuştucu ele geçirildi

        Mersin'de iki limanda çok miktarda uyuştucu ele geçirildi

        Ticaret Bakanlığı, Mersin'in Taşucu ve Çeşme limanlarında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Açıklamada, 1 milyon 681 bin captogon hap ve 40 kilogram kokain yakalandığı bilgisine yer verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 09:03 Güncelleme: 16.08.2024 - 09:03
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        İki limanda çok miktarda uyuşturucu
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        Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerince Taşucu ve Çeşme limanlarında düzenlenen 2 ayrı operasyonda 1 milyon 681 bin captogon hap ve 40 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kaçakçılık faaliyetleriyle mücadele kapsamında, yurt genelinde yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen şüpheli TIR'lar mercek altına alındı. Gümrük işlemlerinin sonrasında X-Ray tarama sistemine sevk edilen araçların dorselerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerin de katılımı ile yapılan detaylı aramalarda, çeşitli şekillerde yasal yük içerisine gizlenmiş vaziyette captagon ve kokain cinsi uyuşturucu tespit edildi" denildi.

        Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonları neticesinde, Mersin Limanı'nda 1 milyon 681 bin adet captogon ile Çeşme Limanı'nda 40 kilogram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu. Olaylarla ilgili olarak Silifke ve Çeşme Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldı. Gümrükler Muhafaza Teşkilatı toplum sağlığı ve kamu düzenine kasteden, gençlerimizi uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirlerine göz açtırmama kararlığını sürdürüyor" bilgisine yer verildi.

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