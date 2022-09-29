Mersin'de genç kadının ölümünde tüyler ürperten şüphe!

Mersin'in Toroslar ilçesinde bıçakla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre, ilçede evinde henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaralanan Nur Efşan T. (25), 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının kocası H.T'yi gözaltına aldı.