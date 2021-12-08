Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 67 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.

İhaleye 159 milyar 735 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.