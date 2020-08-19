Merkez Bankası 9 Eylül vadeli 10 milyar liralık repo ihalesi düzenledi.

Merkez Bankası'nın 'Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin' açıklamasında "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 9 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

İhalede ortalama basit faiz yüzde 11.3 oldu.

Banka pazartesi ve salı günleri de 10'ar milyar liralık repo ihaleleri düzenlemişti.