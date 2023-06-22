MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRACAK MI?

Merkez Bankası Haziran ayı faiz beklenti anketi açıklandı. Buna göre politika faizinin yüzde 18'i aşması bekleniyor. İşte TCMB tarafından yayınlanan anket sonucu:

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,21 iken, bu anket döneminde yüzde 18,13 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 8,50 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56 olarak gerçekleşmiştir.