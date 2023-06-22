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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanıyor! Faizler ne olacak? 2023 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Faizler düşecek mi, yükselecek mi?

Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor. Piyasaların gözü özellikle açıklanan beklenti anketleri sonrası gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Peki, faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Faizler yükselecek mi, düşecek mi? İşte merak edilen detaylar...

Giriş: 22.06.2023 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Piyasaların gözü Merkez Bankası faiz kararında. Uzun süredir devam eden faizleri düşürme yönündeki politikanın tersine faizlerin düşürülmesi yönünde tahminler kuvvet kazandı. Peki, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu PPK faizlarü düşürecek mi, yükseltecek mi? Haziran ayı 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte faiz kararıyla iligli merak edilen detaylar...

  • MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 22 Haziran Perşembe günü yani bugün toplanacak. Faiz kararının ise Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden saatb 14.00'te açıklanacak.

  • MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRACAK MI?

    Merkez Bankası Haziran ayı faiz beklenti anketi açıklandı. Buna göre politika faizinin yüzde 18'i aşması bekleniyor. İşte TCMB tarafından yayınlanan anket sonucu:

    Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,21 iken, bu anket döneminde yüzde 18,13 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 8,50 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56 olarak gerçekleşmiştir.

     

  • Bloomberg HT Araştırma’nın Haziran ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Piyasa aktörleri TCMB'nin bu toplantıda faizi artırmasını bekliyor.

    22 Haziran Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı için ankete katılan 15 kurumun medyan beklentisi, Haziran ayında faizin yüzde 25’e çıkarılması yönünde oldu.

     

    Bu anket döneminde 13 kurum 2023 yıl sonuna yönelik tahminlerini aktarırken; medyan beklenti yüzde 30, maksimum beklenti yüzde 50, minimum beklenti ise yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti.

    Mayıs ayı anketinde 2023 yıl sonu için medyan beklenti yüzde 8,5 seviyesindeydi.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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